Нижний Новгород, 22 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Hctorpedo.ru Хоккейный клуб «Торпедо»

В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающие Максим Летунов, Данил Веряев, Кенни Агостино и Алексей Кручинин. У «Трактора» отличились форварды Сергей Калинин, Владимир Ткачёв и защитник Альберт Яруллин.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 12 очков. «Трактор» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с шестью очками.

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