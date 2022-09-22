Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Причина, по которой Григол Нарсия решился на ограбление отделения «Банка Грузии» в Кутаиси, могла стать болезнь его сына. Об этом заявила журналистам его адвокат Цици Бабунашвили.

Ограбление frankieleon

Злоумышленник, захвативший банк и заложников, требовал $2 млн. Теперь Нарсию обвиняют в терроризме, а также в незаконном ношении и хранении оружия.

«Мы говорили о его ребёнке, он мне сказал, что состояние его здоровья нехорошее. Я думаю, что он напал на банк из-за отсутствия средств. У сына серьёзные проблемы со здоровьем», — сказала Бабунашвили.

Она также сообщила, что Нарсия ранее работал в охранной полиции, но теперь является безработным. Он также заявил адвокату, что использовал ненастоящее оружие.

Напомним, злоумышленник 20 сентября в Кутаиси захватил в банке 14 заложников. При их освобождении никто не пострадал.

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