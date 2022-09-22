Москва, , 08:40 — REGNUM В Госдуме намерены оперативно принять законы о социальных гарантиях подпадающих под мобилизацию граждан.

Сардана Авксентьева Якутск.рф

«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе», — отметила депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди») в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что палаты парламента в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

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