Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Екатеринбург прибыли 58 тонн посылок с товарами из китайских интернет-магазинов. Их доставили самолётом, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления.

U.S. Air Force Посылки из Китая

Прямой международный почтовый самолёт из Китая приземлился в Екатеринбурге впервые за полтора года. Ранее посылки доставляли другими логистическими цепочками: поездом, паромом или автотранспортом.

По словам первого заместителя начальника Кольцовской таможни имени И. В. Сорокина Михаила Сентякова, отправка посылок авиасообщением позволила значительно сократить срок доставки. Свердловчане получат товары в течение двух недель после совершения заказа.