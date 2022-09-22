Сараево, 22 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Попытка Запада поставить Россию на колени через введение санкций даёт плохие результаты, возникшие проблемы — это гол, забитый в свои же ворота. Об этом сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил в опубликованном 22 сентября интервью ТАСС.

Официальное интернет-представительство президента России Милорад Додик

По его словам, Запад пытается решать вопросы путём санкций от своей беспомощности. В отношении России идёт геостратегическая игра, Запад надеется поставить Россию на колени и разорить, не дать ей развиваться, но пока это не удаётся.

«Очевидно, что это Европа сейчас дрожит и прогибается под санкциями, а не Россия», — сказал Додик.

Европа вводила антироссийские санкции под влиянием США, без плана действий на случай негативных эффектов из-за них. Напротив, в Европе были убеждены, что санкции подействуют очень быстро. В действительности же Европу ждёт «во всех смыслах» холодная зима. Британское, итальянское, болгарское и другие правительства уже рухнули, а многие другие шатаются.

«Часто говорится, что даже действующее немецкое правительство могло бы иметь проблемы уже до Нового года. По существу, они сами себе создали проблемы. Если говорить языком футбола, то это классический автогол, причем на 90-й минуте», — подчеркнул Додик.

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