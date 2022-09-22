Серов, Свердловская область, 22 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области вынесен приговор директору школы-интерната для детей. Мужчине вменяли мошенничество и присвоение, сообщили журналистам в областной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следствие установило, что руководитель учреждения издавал фиктивные приказы о денежном стимулировании работников. При этом те премий не получали, а деньги мужчина присваивал. В общей сложности мужчина незаконно получил более 200 тыс. рублей.

Суд назначил директору штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, уралец возместит 210 тыс. рублей в бюджет области.