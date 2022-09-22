Москва, , 08:36 — REGNUM Ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ, а также моратория на оплату ЖКХ для участников специальной военной операции предложил депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).

ЖКХ Mil.ru

Письмо с соответствующим предложением парламентарий направил в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

«Также полагаю необходимым предусмотреть введение полного моратория на оплату жилищно-коммунальных и иных услуг, связанных с содержанием единственного жилого помещения одиноким гражданам, принимающим участие в СВО», — цитирует парламентария пресс-служба партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме разрабатываются законопроектах о кредитных каникулах для участников спецоперации, а также о трудовых гарантиях для них.

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