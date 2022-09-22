Пермь, , 08:36 — REGNUM Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских («Единая России») просит направить её в Донбасс, чтобы оказать профессиональную поддержку образовательным учреждениям. Письмо парламентария, адресованное спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину опубликовал телеграм-канал «Вежливые люди».

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

«Прошу рассмотреть вопрос о возможности направления меня на восстановление мирной жизни территории Донбасса, с целью оказания профессиональной психолого-педагогической помощи образовательным учреждениям», — говорится в обращении.

Ирина Ивенских выразила уверенность, что её профессиональный прикладной опыт необходим и полезен для помощи выстраивания систем воспитания и обучения детей на освобожденных территориях.

Стоит отметить, Ивенских имеет большой опыт практической педагогической деятельности. Она создала в Перми лицей, который возглавляла 11 лет.

Депутат также указала, что является кандидатом психологических наук. Практикует как детский психолог и как специалист организации грамотной психолого-педагогической среды общеобразовательной школы.

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