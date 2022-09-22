Пермь, 22 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Пермского краяИрина Ивенских («Единая России») просит направить её в Донбасс, чтобы оказать профессиональную поддержку образовательным учреждениям. Письмо парламентария, адресованное спикеру Госдумы РФВячеславу Володину опубликовал телеграм-канал «Вежливые люди».

Александр Погожев ИА REGNUM Русский Донбасс

«Прошу рассмотреть вопрос о возможности направления меня на восстановление мирной жизни территории Донбасса, с целью оказания профессиональной психолого-педагогической помощи образовательным учреждениям», — говорится в обращении.

Ирина Ивенских выразила уверенность, что её профессиональный прикладной опыт необходим и полезен для помощи выстраивания систем воспитания и обучения детей на освобожденных территориях.

Стоит отметить, Ивенских имеет большой опыт практической педагогической деятельности. Она создала в Перми лицей, который возглавляла 11 лет.

Депутат также указала, что является кандидатом психологических наук. Практикует как детский психолог и как специалист организации грамотной психолого-педагогической среды общеобразовательной школы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию граждан.