Монреаль, Канада, 22 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Компания Atari и канадский издатель iLLOGIKA назвали дату выхода игры Atari Mania. Об этом 22 сентября сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Релиз состоится на портативной консоли Nintendo Switch и ПК (Steam) 13 октября 2022 года. Игра предложит геймерам выступить в роли смотрителя хранилища с ретроиграми Atari. Персонаж столкнётся с серьёзной проблемой, для решения которой ему нужно будет сыграть в более чем 150 микроигр на основе каталога Atari. Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер.

Напомним, iLLOGIKA анонсировала Atari Mania в июне 2022 года. В представленном промовидео компания показала отсылки к таким своим классическим играм, как Outlaw, Yars' Revenge, Breakout, Combat, Circus Atari, Warlords, Adventure и другим.