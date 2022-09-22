Москва, , 08:33 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» планируют закупить у группы «Синара» поезда «Ласточка» на общую сумму 67,5 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект инвестпрограммы РЖД на 2023–2025 гг.

Поезд «Ласточка» Rzd.ru

В 2021 году РЖД купила 145 вагонов электропоездов «Ласточка», в 2022 году будет приобретено 28 составов (140 вагонов). В 2023 году планируется к поставке 23 электропоезда.

Сейчас по России курсирует около 1200–1300 вагонов «Ласточка» 28 различных модификаций. Отмечается, что поезда «Ласточка» должны стать основным электропоездом для регионов России.

ИА REGNUM ранее сообщало, в апреле 2021 года скоростной международный поезд «Ласточка» отправился в первый рейс по маршруту Москва-Минск.

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