Токио, 22 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Банк Японии 22 сентября сохранил ультранизкие процентные ставки и пообещал удерживать их на этом уровне, продолжив плыть против течения, в то время как центральные банки мира ужесточают денежно-кредитную политику в борьбе с растущей инфляцией, передает агентство Reuters.

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Банк Японии единогласно сохранил без изменений целевой уровень краткосрочных процентных ставок в — 0,1% и доходность 10-летних государственных облигаций на уровне 0%.

Это расхождение в монетарной политике Банка Японии и Федрезерва США, поднявшего ставку в третий раз подряд, подтолкнуло иену к новому 24-летнему минимуму — уровню в 145 иен за доллар. Таким образом, Токио сталкивается с трудной задачей: как поддержать хрупкую экономику ультранизкими ставками, не ускоряя при этом нежелательное падение иены, которое приводит к удорожанию импорта.

Рынки с нетерпением ждут пресс-конференции главы Банка Японии Харухико Куроды, которая состоится позднее 22 сентября, чтобы узнать его мнение о перспективах инфляции и последствиях резкого падения японской валюты.

«Банк Японии понимал, что подобное объявление, разумеется, должно вызвать ослабление иены ниже 145 за доллар, — сказал экономист Sumitomo Life Insurance Хироаки Муто. — Очевидно, что 145 иен не были для Куроды критической чертой».

«Банк Японии ожидает, что краткосрочные и долгосрочные процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне», — говорится в заявлении центрального банка.