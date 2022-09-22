Чебоксары, , 08:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял «сложнейшее решение» о частичной мобилизации, но у нас нет «морального права оставлять жителей Донбасса», которые «видят своё будущее в России». Такое мнение высказала на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Алла Салаева («Единая Россия»).

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Парламентарий уверена, что через несколько дней Донбасс «закроет книгу с самыми страшными событиями в своей истории», которая основана «на жизнях реальных людей, отданных за Родину, за свободу».

«Книгу, которая написана кровью каждого пострадавшего от геноцида, сотворённого руками нацистского режима киевской власти», — написала Алла Салаева.

По её словам, после референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области новая история будет создаваться «руками своих граждан». Именно за это право и безопасность Родины сейчас «сражаются наши солдаты», а враг — бандеровские подразделения, вооружение коллективного Запада. Поэтому частичная мобилизация — необходимость.

«Решение сложнейшее, и каждый из нас почувствовал ту самую тревогу, где-то даже страх, услышав это слово в новостях. Но мы не можем, не имеем морального права, оставлять жителей Донбасса. Людей, которые видят своё будущее в России», — подчеркнула Алла Салаева, отметив, что сейчас «наша сила в единстве с братским народом».

Напомним, ранее глава администрации Чебоксар Денис Спирин выразил уверенность в том, что чебоксарцы «горячо поддержат» референдумы граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и «с открытым сердцем примут все братские народы в нашу огромную семью под названием Россия».

Спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов уверен, что с воссоединением с Россией геноциду в Донбассе «придёт конец».

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Как сообщало ИА REGNUM, на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о воссоединении с Россией. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, которая коснётся тех, кто находится в запасе.

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