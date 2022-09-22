Петропавловск-Камчатский, 22 сентября 2022, 08:32 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 23 сентября на площади у стеллы «Город воинской славы» состоится акция «Своих не бросаем», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.
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Участники акции поддержат специальную операцию в защиту Донбасса.
В патриотическом мероприятии примут участие представители Союза женщин России, ветераны боевых действий, общественники, юнармейцы.
Как сообщало ИА REGNUM, главный федеральный инспектор по Камчатке Евгений Макаров примет участие в специальной операции в защиту Донбасса. Полпред Юрий Трутнев поддержал его решение.