Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 23 сентября на площади у стеллы «Город воинской славы» состоится акция «Своих не бросаем», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Участники акции поддержат специальную операцию в защиту Донбасса.

В патриотическом мероприятии примут участие представители Союза женщин России, ветераны боевых действий, общественники, юнармейцы.

Как сообщало ИА REGNUM, главный федеральный инспектор по Камчатке Евгений Макаров примет участие в специальной операции в защиту Донбасса. Полпред Юрий Трутнев поддержал его решение.