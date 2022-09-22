Джакарта, , 08:26 — REGNUM Первый французский истребитель Rafale, заказанный Индонезией, прибудет в страну к концу 2026 года, сообщает Kompas.

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale Clemens Vasters

«Истребители Rafale прибудут через 39 месяцев после вступления контракта в силу, так что примерно в конце 2026 года первый самолет Rafale прибудет в Индонезию», — заявил глава информационной службы ВВС Индонезии.

Контракт на покупку Индонезией шести из 42 самолетов Rafale вступил в силу после того, как Индонезия выплатила Франции аванс. Контракт на покупку шести реактивных самолетов Rafale вступил в силу 9 сентября 2022 года.

Читайте также: Индонезия выплатила Франции аванс за истребители Rafale