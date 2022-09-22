Москва, , 08:34 — REGNUM Президент США Джо Байден неприличным образом приписал президенту России Владимиру Путину угрозы о применении ядерного оружия. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в прямом эфире «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, из выступления Байдена следует, что Россия якобы «угрожает миру ядерным оружием».

«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в своём телеобращении Путин заявил, что попытка шантажировать Россию ядерным оружием может обернуться против тех, кто это делает. В Белом доме заявили, что отнеслись со всей серьёзностью к словам российского президента.

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