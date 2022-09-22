Якутск, 22 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Сложным, но необходимым назвал глава Якутска Евгений Григорьев решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации жителей России для участия в спецоперации на территории б. УССР. Эти меры нужны, чтобы защитить жителей Донбасса и суверенитет нашей страны, написал он в своём телеграм-канале.

Yakutskcity.ru Мэр Якутска Евгений Григорьев

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«Мы четко понимаем, что нашей стране сегодня фактически противостоят все страны НАТО, весь коллективный Запад, который накачивает ВСУ вооружением в стремлении продлить этот вооруженный конфликт, не допустить установления мира», — считает Евгений Григорьев.

Он выразил уверенность, что «наши ребята, настоящие мужчины, защитники Родины, подлежащие частичной мобилизации, достойно справятся с поставленными задачами по восстановлению мирной жизни и защите населения Донбасса от агрессии киевского режима, спонсируемого Западом».

Мэр Якутска также призвал не допустить раскола в России и не поддаваться на провокации. Он считает необходимым поддерживать военнослужащих словом и делом.

«Наша поддержка и вера помогут им с честью исполнить воинский долг по защите суверенитета Российской Федерации и вернуться домой с победой», — отметил Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, частичную мобилизацию Владимир Путин объявил 21 сентября. Призваны будут около 300 тыс. человек.