Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Григол Нарсия, которого обвиняют в захвате заложников в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси, использовал ненастоящее оружие. Об этом заявила журналистам его адвокат Цици Бабунашвили.

С игрушечным дробовиком Цитата из к/ф «Темная ночь». реж Тим Саттон. 2016. США

Злоумышленник во время захвата банка показывал висящие на нем устройства и говорил, что это бомбы. Также он утверждал, что заминировал вход, а в руках держит гранату без чеки. Теперь задержанный говорит, что всё это было ненастоящим.

«Он предоставил мне информацию, что это была не взрывчатка, это была игрушка, бутафория, — сказала Бабунашвили. — Он зафиксировал, что при нём было пневматическое оружие».

Напомним, захват банка и заложников в Кутаиси произошёл утром 20 сентября. Злоумышленник был в балаклаве. Он требовал $2 млн. Вечером спецназ обезвредил налётчика и освободил заложников. Обошлось без постращавших. Изъятое оружие отправили на экспертизу.

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