Захвативший заложников в «Банке Грузии» использовал бутафорию — адвокат
Тбилиси, 22 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Григол Нарсия, которого обвиняют в захвате заложников в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси, использовал ненастоящее оружие. Об этом заявила журналистам его адвокат Цици Бабунашвили.
Злоумышленник во время захвата банка показывал висящие на нем устройства и говорил, что это бомбы. Также он утверждал, что заминировал вход, а в руках держит гранату без чеки. Теперь задержанный говорит, что всё это было ненастоящим.
«Он предоставил мне информацию, что это была не взрывчатка, это была игрушка, бутафория, — сказала Бабунашвили. — Он зафиксировал, что при нём было пневматическое оружие».
Напомним, захват банка и заложников в Кутаиси произошёл утром 20 сентября. Злоумышленник был в балаклаве. Он требовал $2 млн. Вечером спецназ обезвредил налётчика и освободил заложников. Обошлось без постращавших. Изъятое оружие отправили на экспертизу.