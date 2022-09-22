Запорожье, Бывш. УССР, 22 сентября 2022, 08:24 — REGNUM Отдав приказ возобновить обстрелы Запорожской АЭС киевский режим добивается ее полного вывода из строя, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он добавил, что удары ВСУ по критически важным элементам инфраструктуры ЗАЭС могут привести к ее полной консервации и невозможности снова запустить реакторы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что киевские боевики крупнокалиберным зарядом повредили одну из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока Запорожской АЭС.
Читайте также: Боевики ВСУ повредили трубу в системе безопасности энергоблока ЗАЭС