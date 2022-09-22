Запорожье, Украина, 22 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Отдав приказ возобновить обстрелы Запорожской АЭС, киевский режим добивается ее полного вывода из строя, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Киевские власти прицельно бьют по атомной станции, чтобы полностью вывести ее из строя, лишив возможности в будущем перезапустить энергоблоки, и сделать ее обузой в плане содержания», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что удары ВСУ по критически важным элементам инфраструктуры ЗАЭС могут привести к ее полной консервации и невозможности снова запустить реакторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что киевские боевики крупнокалиберным зарядом повредили одну из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока Запорожской АЭС.

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