Москва, , 08:23 — REGNUM Частичная мобилизация не коснется 99% мобилизационного ресурса, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность.

«Она не коснётся 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и так далее», — отметил Володин в телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации, призыву подлежат порядка 300 тыс. человек.