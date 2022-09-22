Сеул, 22 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Южная Корея возглавила мировой рынок экологичного судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

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Согласно опубликованным данным, с января по август 2022 года мировой объём судостроения составил 27,68 млн CGT (899 судов), 61% которого приходится на экологические суда.

Отметим, что к экологически чистым относятся суда, работающие на экологичном топливе, к которому относят газ, электричество и другие альтернативные источники.

56,6% мировых заказов на экологически чистые суда получили южнокорейские судостроители (9,52 млн CGT, 136 судов).

В британском агентстве отметили, что китайские судостроители производят в основном небольшие пассажирские суда на аккумуляторах, а южнокорейские — крупные торговые суда, работающие на чистом топливе.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.