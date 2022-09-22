Саратов, 22 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Саратове пройдет митинг-концерт в поддержку специальной военной операции, президента России, референдумов Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие организовано Саратовским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Об этом сообщается на сайте организации.

bb-saratov.ru Боевое братство

Митинг-концерт состоится 23 августа на Театральной площади в Саратове. Начало в 14:00 (местное время).

«Считаю, что воссоединение этих территорий с Россией восстановит историческую справедливость. Миллионы людей ждут этого события. Это необходимое решение, назревшее в условиях террора, развязанного [бывш. УССР] и странами НАТО в отношении русских. Это переломный момент в борьбе за наше историческое будущее», — сказал руководитель Саратовского областного отделения ВООВ «Боевое Братство» Сергей Авезниязов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Саратовской области в дни референдумов организуют участки для голосования вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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