Челябинск, , 08:20 — REGNUM В Челябинской области 5 октября проверят работу систем оповещения населения. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Громкоговорители

Речь идёт о комплексной проверке готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, а также комплексной системы экстренного оповещения населения с включением громкоговорителей и электросирен. Проверят и работу сирен локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах, и систему экстренного оповещения граждан по телевидению и через домофонную сеть.

Добавим, единый сигнал «Внимание всем!» применят для оповещения населения в случае угрозы возникновения либо при возникновении чрезвычайной ситуации. В МЧС отмечают, что в Челябинской области системы оповещения находятся в рабочем состоянии.