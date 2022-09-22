Москва, 22 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о причинах частичной мобилизации.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Он обратил внимание на то, что сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооружённые нацистские формирования, но и силы НАТО: на [территории бывш. УССР] натовские инструкторы, натовские наёмники, натовские техника, вооружение, боеприпасы.

«Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения территорий [бывш. УССР] от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных сил», — отметил Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации, призыву подлежат порядка 300 тыс. человек.