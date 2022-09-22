Донецк, 22 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Киевские войска нанесли удар с применением американской РСЗО HIMARS по городу Енакиево Донецкой Народной Республики. Об этом 22 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Defense. gov HIMARS

В 5:08 нанесён удар из Краматорска по Енакиево, выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ совершили ракетный обстрел территории Луганской Народной Республики, есть погибшие и раненые.