Москва, 22 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Активизацию мошенников, которые осуществляют свою деятельность, спекулируя на злободневных темах, отмечают после объявления частичной мобилизации в России эксперты в области кибербезопасности. Об этом 22 сентября сообщает «Коммерсант».

Pixabay.com Хакер

По данным экспертов, в российском сегменте интернета наблюдается рост фишинговых сайтов, которые предлагают помощь в получении фальшивых медицинских справок или исключении из мобилизационных списков, также ведутся подобные рассылки по электронной почте и звонки с подменных номеров.

«Тенденция набирает обороты прямо сейчас, уже появились первые примеры мошенничеств с использованием темы мобилизации», — заявил директор «Антифишинга» Сергей Волдохин.

При этом он уточнил, что в этом случае жертвами мошенников становятся лица, на фоне полученного от новостей о частичной мобилизации стресса приобретающие такого рода услуги мошенников, такие как «исключение из списков мобилизованных».

Также Волдохин указал, что злоумышленники используют не только фишинговые сайты для своих целей.

«Это может быть звонок, письмо или сообщение призывнику или его близким с предложением помощи, новые вредоносные приложения, в которых можно посмотреть, в списке ли ты или близкие, любая помощь с выездом из страны», — добавил эксперт, уточнив, что организациям нужно опасаться писем с требованием предоставить список сотрудников.

Кроме того, уточняется, что в Минцифры указали, что всплеск деятельности мошенников «традиционно наблюдается в течение 24–48 часов с момента любой значимой информационной волны», а в Роскомнадзоре заверили, что на основании решения суда или требования Генпрокуратуры ведётся ограничение доступа к ресурсам, которые содержат сведения мошеннического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что сайт международного аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга взломали.