В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Джакарта, 22 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 потрясло Молуккские острова, сообщает Detik.
Zeml.info
Землетрясение
«Возможности цунами нет», — сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Эпицентр землетрясения находился в 178 км от Малуку, очаг землетрясения залегал на глубине 59 км.
Агентство метеорологии призывает граждан Индонезии быть острожными из-за возможности повторных толчков.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.