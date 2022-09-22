Джакарта, 22 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 потрясло Молуккские острова, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

«Возможности цунами нет», — сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Эпицентр землетрясения находился в 178 км от Малуку, очаг землетрясения залегал на глубине 59 км.

Агентство метеорологии призывает граждан Индонезии быть острожными из-за возможности повторных толчков.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.