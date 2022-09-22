Нью-Йорк, США, , 08:17 — REGNUM Приказ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации является «эскалацией» конфликта, сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо 21 сентября, осудив заявление Москвы, сообщает агентство Reuters.

Джастин Трюдо Steve Jurvetson

«Канада осуждает безответственную эскалацию войны Путиным, его частичную военную мобилизацию, его ядерные угрозы», — сказал Трюдо журналистам в Нью-Йорке, где принимает участие в Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, он назвал объявленные референдумы о воссоединении ряда освобожденных областей с Россией «неприемлемыми».

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