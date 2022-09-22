Нью-Йорк, США, 22 сентября 2022, 08:17 — REGNUM Приказ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации является «эскалацией» конфликта, сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо 21 сентября, осудив заявление Москвы, сообщает агентство Reuters.

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо
Steve Jurvetson

«Канада осуждает безответственную эскалацию войны Путиным, его частичную военную мобилизацию, его ядерные угрозы», — сказал Трюдо журналистам в Нью-Йорке, где принимает участие в Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, он назвал объявленные референдумы о воссоединении ряда освобожденных областей с Россией «неприемлемыми».

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