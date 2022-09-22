Оренбург, , 08:16 — REGNUM В Оренбурге ДТП пострадал девятилетний велосипедист, сообщили 22 сентября в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Велосипед

При выезде со двора водитель отечественного автомобиля сбил ребёнка. Школьник передвигался на велосипеде по тротуару. Инцидент произошёл на ул. Беляевской. Мальчик доставлен в больницу.

По данным Госавтоинспекции, в августе на территории и Оренбургской области произошло 21 ДТП, в которых пострадали дети младше 16 лет. Два ребёнка погибли.