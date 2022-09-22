Ватикан неоднократно просил исламский мир определиться в своем отношении к проблеме джихадизма. Особую актуальность эта тема приобрела после успешных операций боевиков «Исламского государства» в Ираке. «Определиться» Святой престол понимал однозначно — значит осудить. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин одно время даже требовал от мусульманских лидеров сделать подобные заявления. Оставался только вопрос: какой стране Святой престол «предопределит» оказаться во главе исламского мира для выполнения этой опасной операции, став «предателем веры» для джихадистов? Теоретический выбор сводился к двум ведущим государствам — Египту и Турции.

Турция сама неосторожно «подставилась», когда турецкий лидер Реджеп Эрдоган, а до него некоторые высокопоставленные чиновники, призывали папу Римского Франциска осудить исламофобию в Европейском союзе. Если бы понтифик пошел на это, то у Ватикана появились основания потребовать от Анкары ответного жеста. Собственно, такие намеки папа делал публично во время своего недавнего визита в Турцию, когда заявил Эрдогану, как «было бы замечательно, если бы все мусульманские лидеры мира — политики, богословы, ученые — заговорили бы ясно и осудили насилие, которое искажает ислам». Однако турецкий президент не повелся. После чего некоторые католические эксперты с разочарованием называли поведение Турции, «где мусульмане-сунниты составляют большинство, в лучшем случае амбивалентным». Их раздражение вызвало то, что «Эрдоган осудил „дискриминацию“ мусульман в Европе, но ничего особенно не сказал о суннитском экстремизме в Сирии и Ираке, в становлении бесчинств которого Турция сыграла роль… Он утверждал, что „связывание ислама с террором результат исламофобии“, но не упомянул о гонениях на христиан, в то время как назвал Сирию и Израиль вместе „террористическими“ государствами». Таким образом, сделать из Анкары лидера исламского мира по осуждению джихадизма у Святого престола не получилось.

Поэтому главным итогом визита понтифика стало предопределение Турции в качестве будущего центра православия. Не случайно спустя несколько дней после отъезда Франциска один из ведущих спикеров Константинопольского патриархата архидиакон Иоанн Хрисавгис в интервью Hürriyet Daily News призвал турецкое правительство официально признать Вселенский статус патриарха Варфоломея. Анкара предпочитает пока что ограничивать этого старца титулом Константинопольского владыки, который окормляет «несколько тысяч проживающих в Турции православных греков». Хотя в последнее время ситуация начала меняться. Так, 19 декабря 2013 года Варфоломей был удостоен награды Университета Босфора в Стамбуле, на специальной церемонии ему присвоили звание почетного доктора за заслуги по защите окружающей среды и решению экологических проблем. И самое интересное — в приглашении, направленном главе Константинопольского патриархата ректором Университета Босфора Гюлем Барбаросоглу патриарх именовался как «Вселенский». Но это была частность, а хочется ее закрепить.

Как заявил архидиакон Хрисавгис, «Вселенский патриарх имеет прямую власть над церквями в Австралии, Азии, Западной Европе, а также в Северной и Южной Америке. Кроме того, он несет ответственность за координацию всех 14 независимых православных церквей в мире, в том числе, Московской и Антиохийской церкви (охватывающей Сирию и Ливан.. Вселенский характер патриархата есть историческая и современная действительность. Турецкое правительство может только выиграть от признания статуса патриархата и от поддержки мировой репутации патриарха Варфоломея». Но есть нюанс. Дело в том, что несколько месяцев назад Хрисавгис опубликовал в The Huffington Post примечательную статью. В ней архидиакон сообщил, что «благодаря Путину возник совершенно иной образ Православия… Проблемы такого подхода заключаются не столько в благонамеренных усилиях различать между добром и злом в мире, но в высокомерной убежденности постигать мир исключительно в черно-белых тонах… Когда папа Франциск и Вселенский патриарх Варфоломей встретились в Иерусалиме 25 мая 2014 года для празднования пятидесятой годовщины исторической встречи своих предшественников в Святом Граде, их мотивы и стремления коренились в знании, что „Бог есть любовь“. Такая уверенность гораздо более близка к сути православного христианства, к сути того, что более значимо для православной духовности, чем все остальное». Играть на этом можно было бы раньше. Однако после стратегического визита в Турцию российского президента, после принятых совместно с его турецким коллегой Эрдоганом глубоких решений такая позиция Константинопольского патриархата вступает в противоречие с линией Анкары.

Так что остается Египет. Святой престол поддерживал свержение предыдущего президента Мурси и симпатизирует нынешнему главе Ас-Сиси. Накануне турне в Евросоюз и Турцию папа встречался в Ватикане в частном порядке с Ас-Сиси, после чего к ним присоединился кардинал Паролин. Не исключено, что итогом этого разговора стала проведенная в первых числах декабря в Каире международная конференция по противодействию терроризму. Она была организована одним из знаменитых университетов исламского мира аль-Азхар. Интрига в том, что как раз богословы университета аль-Азхар резко оппонировали предыдущему папе Бенедикту XVI, когда он позволил несколько двусмысленных заявлений об исламе. В работе конференции приняли участие, по крайней мере, 600 мусульманских и христианских деятелей из около 120 стран, в частности, несколько ближневосточных патриархов. Сопредседателями выступили коптский православный патриарх Тавадрос II и верховный имам аль-Азхар Ахмед аль-Тайеба. Участники мероприятия осудили терроризм и фундаментализм, причем «творцов» этого насилия называются не «отступниками», а «предателями» ислама. Они призвали усилить образование в мечетях и культурных центрах, чтобы помочь молодым людям исправить «ошибки» в головах, из-за которых они принимают сторону джихадистов. Ученые, имамы и власть должны научить «реальному исламу», то есть «умеренному», без ложных интерпретаций Корана и хадисов.

Однако нужно ли Египту «играть» роль пешки в шахматной партии против «Исламского государства», которую разыгрывает Ватикан? Как считает французская католическая газета La Croix, Россия активизирует дипломатическое наступление на нескольких фронтах, чтобы помочь христианам на Ближнем Востоке. На этом фоне для Каира может быть перспективным альянс с Москвой и сверка позиций, в том числе, в такой деликатной и взрывоопасной теме, как религиозная.

Станислав Стремидловский — обозреватель ИА REGNUM