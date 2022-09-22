Тайвань планируют 13 октября отменить въездной карантин
Тайбэй, 22 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Власти Тайваня с 13 октября в связи с улучшением эпидемической ситуации могут отменить обязательное прохождение въездного карантина. Об этом со ссылкой на председателя правительства Су Чжэньчана 22 сентября сообщает центральное информационное агентство острова.
Для всех прибывающих на Тайвань в настоящее время является обязательным прохождение трёхдневного карантина. После этого ещё четыре дня необходимо осуществлять самонаблюдение. Предполагается, что с 13 октября для въезжающих на остров будет достаточно семидневного самонаблюдения.
Помимо послабления карантинных мер, Тайвань также намерен возобновить действовавшую ранее с 66 странами программу безвизового въезда.
Как сообщало ИА REGNUM, безвизовый въезд для граждан ряда стран с учётом прохождения трёхдневного карантина действует на Тайване с 12 сентября.