Луганск, 22 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Лисичанске Луганской Народной Республики в результате подрыва мины погибли две женщины, заявили 22 сентября в МЧС ЛНР.

Татьяна Стоянович ИА REGNUM Улицы города Лисичанска

«При сборе грибов в результате детонации мины (предположительно ОЗМ-72) погибли две женщины 1972 и 1973 годов рождения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подрыв случился накануне днём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования киевского режима нанесли удар по зданию больницы в Куйбышевском районе Донецка.

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