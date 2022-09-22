Москва, 22 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. У депутатов Госдумы нет брони, соответствующие требованиям частичной мобилизации будут участвовать в специальной военной операции, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — отметил Володин в телеграм-канале.

В Донбассе с момента начала спецоперации находятся депутаты Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие, напомнил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.