Луганск, 22 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли три населённых пункта Луганской Народной Республики — Троицкое, Новоайдар и Сватово. Об этом 22 сентября сообщили представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

Удары нанесены с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Всего выпущено 18 ракет типа M31 GMLRS.

В результате обстрелов погиб мирный житель Новоайдара 1994 года рождения, в Сватово погиб один человек, ещё семь получили ранения, в Троицком пострадала женщина 1950 года рождения.