Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что не знает «безболезненных» способов победить инфляцию в стране. Об этом он заявил 21 сентября на пресс-конференции.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его утверждением, финансовому регулятору следует повышать ставки до уровня, при котором учреждение сможет «оказывать значительное воздействие» на инфляционный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября глава Белого дома Джо Байден предупредил, что для сдерживания инфляции в США американской администрации потребуется больше времени, чем это ранее предполагалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Байдену нужно больше времени для снижения инфляции — Белый дом