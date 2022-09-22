Абакан, , 08:09 — REGNUM Предстоящие референдумы о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией являются важным и судьбоносным шагом, подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Валентин Коновалов Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, по словам Коновалова, референдумы — это важный шаг в истории России.

«В единстве и сплочённости — сила и мощь нашего народа! Воссоединение жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонщины с Россией — это важный для всех, судьбоносный шаг», — подчеркнул руководитель региона.

Он добавил, что жители указанных территорий очень долго отстаивали своё право говорить на родном языке, сохранять ценности и традиции своего народа.

«Они имеют полное право вернуться на свою историческую родину, избавиться от ига нацистов, притеснений и ужасов киевского режима, выбрать жизнь в мире и спокойствии», — подытожил Валентин Коновалов.

Напомним, референдумы о воссоединении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией пройдут с 23 по 27 сентября.

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