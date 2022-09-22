Пермь, 22 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Жителей Перми приглашают присоединиться к акции «День без автомобиля» и на день отказаться от поездок на личном авто в пользу общественного транспорта, велосипедов, пеших прогулок, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM На велосипеде в Москве

Акция проводится в рамках Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Мероприятие призвано обратить внимание на проблемы загрязнения воздуха выхлопными газами.

Чиновники также отметили, что с 2020 года при заключении новых контрактов с перевозчиками в муниципалитете уделяется особое внимание классу экологичности транспорта: он увеличен с «Евро-3» до «Евро-5». Растёт доля автобусов, работающих на альтернативных видах топлива.

Параллельно с автобусным парком развивается трамвайная система. В Перми планируют масштабную модернизацию трамвайной сети, закупку новых вагонов, строительство новых линий.