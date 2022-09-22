Уфа, , 08:07 — REGNUM Заместителя главы администрации Краснокамского района Башкирии задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дело Kavtoday.ru

По версии следствия, фигурант уголовного дела потребовал от предпринимателя 200 тысяч рублей за беспрепятственный вывоз двух тысяч кубометров песка с территории Краснокамского района, из расчета по сто рублей за один кубометр, а также за общее покровительство работе бизнесмена.

Сообщается, что 20 сентября 2022 года при получении первой части денег в размере 15 тысяч рублей подозреваемый был задержан с поличным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта уголовного дела, в результате были изъяты деньги, предметы и документы, имеющие значение для расследования дела, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.