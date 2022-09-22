Вашингтон, 22 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Молдавия будет снижать зависимость от поставок газа России с помощью альтернативных видов энергии. Об этом 21 сентября заявила президент республики Майя Санду в ходе сессии Генассамблеи ООН.

Breytovo.ru Трактор из дров

По её словам, Молдавия сильней, чем многие остальные пострадала от энергетического кризиса. В стране собираются сокращать использование «ископаемого топлива».

«Мы стремимся увеличить долю источников возобновляемой энергии с 3% до 30% в течение следующих трёх лет», — заявила Санду.

Стоит отметить, что в Молдавии Санду о подобной программе пока не объявляла. В 2010 году в республике приняли программу об увеличении доли источников возобновляемой энергии в течение десяти лет с 6% до 20%.