Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, России никто не угрожает, однако Лондон намерен увеличить объём военной помощи киевскому режиму. Она заявила об этом 21 сентября в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

«Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь [Киеву]», — сказала она, добавив, что России якобы «никто не угрожает».

При этом Трасс указала, что Британия во время её выступления продолжает поставки Киеву оружия и в том числе универсальных пусковых установок производства США MLRS.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия считает заявления президента России Владимира Путина о готовности применить ядерное оружие якобы попытками запугивания стран, которые поддерживают киевский режим.