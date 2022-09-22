Норильск, Красноярский край, , 08:04 — REGNUM В Красноярском крае прокуратура организовала проверку по факту смертельного инцидента с лодкой в реке Норильская. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Форма прокурора Vsemetri.com

Вечером 21 сентября в районе моста опрокинулось маломерное судно «Амур». Отмечается, что в этот момент наблюдались неблагоприятные метеоусловия.

«По предварительным данным на борту находилось 5 человек, из них 3 спасены и госпитализированы, 1 человек погиб, местонахождение 1 лица не установлено», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры устанавливают соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

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