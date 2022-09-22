Южно-Сахалинск, , 08:03 — REGNUM Проведение референдума о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией — это своевременный и ответственный шаг, считает депутат думы Южно-Сахалинска, главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Елена Столярова.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я гражданка Российской Федерации и переживаю за будущее нашей страны. Решение президента о введении частичной мобилизации я полностью поддерживаю. Сейчас всем важно сплотиться для защиты целостности нашего государства. Проведение референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России — своевременный и ответственный шаг. Я солидарна с мнением жителей Донбасса: у них есть право выбора на определение своей судьбы и будущего своих детей», — цитирует Столярову пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.