Пермь, , 08:02 — REGNUM В Пермском крае предприятия оборонно-промышленного комплекса испытывают дефицит кадров. Эта проблема обсуждалась на совещании с руководителями предприятий ОПК, которое провёл губернатор Дмитрий Махонин, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Предприятие ОПК permkrai.ru

В настоящее время в регионе работают 20 предприятий ОПК. На них трудятся более 46 тыс. человек — 18% от числа работников промышленных организаций края.

«Обеспеченность кадрами — один из ключевых вопросов, которые руководители этих предприятий регулярно поднимают на совещаниях. В условиях, когда стоят задачи по наращиванию объемов оборонных заказов, а также развиваются сегменты производства продукции гражданского назначения, вопрос обеспеченности квалифицированными специалистами возрастает. Так, на некоторых направлениях промышленникам требуется в ближайшие годы увеличить число сотрудников в два-три раза. Правительство Пермского края оказывает компаниям ОПК всестороннюю поддержку в решении этой задачи», — подчеркнул Махонин.

Промышленники отмечают, что на сегодняшний день дефицит кадров сохраняется, особенно по рабочим специальностям. Одной из основных проблем названо то, что организации среднего профессионального образования при наборе студентов сразу ориентируют их на последующее поступление в вузы и карьерный рост, а не на трудоустройство на предприятия.