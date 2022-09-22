Москва, , 07:57 — REGNUM В Москве и Московской области на выходных температура воздуха понизится до +7… +10 °C, усилятся дожди. Об этом 17 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода Иван Шилов © ИА REGNUM

«Погодные условия меняются. В выходные будет облачно, дожди, совершенно осенняя погода. В субботу и воскресенье максимальная температура прогнозируется +10… +12 °C, а по области — даже до +7 °C. Ночные температуры будут около +5 °C», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, с понедельника, 26 сентября, дожди в регионе ослабнут, но температура изменится незначительно, оставшись в районе +8… +13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 22 сентября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +13… +15 °C.

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