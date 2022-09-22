Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Вице-губернатор Камчатки Сергей Миронов получил повестку на военные сборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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По информации ИА «Кам 24», Сергей Миронов пройдёт подготовку, а потом отправится в зону специальной военной операции по освобождению Донбасса.

Миронову 42 года, и, по его словам, он «с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством, поскольку считает себя патриотом России».

При этом у него уже есть опыт помощи людям. Во время работы в Якутии Сергей Миронов спас 12-летнюю девочку, на которую напал преступник.

В правительстве Камчатки Сергей Миронов курирует министерство ЖКХ и энергетики, службу по тарифам и ценам, а также министерство транспорта и дорожного строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, главный федеральный инспектор по Камчатке Евгений Макаров примет участие в специальной операции в защиту Донбасса. Полпред Юрий Трутнев поддержал его решение.