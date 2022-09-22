Екатеринбург, , 07:58 — REGNUM Новым председателем Уральского отделения Российской академии наук стал доктор юридических наук Виктор Руденко. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Уральского федерального университета в своём телеграм-канале.

Эмблема Российской академии наук

Руденко пришёл на смену Валерию Чарушину, занимавшему пост с 2008 года. Отметим, Чарушин является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и почётным гражданином Екатеринбурга.

Новый председатель УрО РАН — автор 315 научных трудов, член Совета по противодействию коррупции при президенте РФ. Руденко награждён медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».