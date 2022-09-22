Загреб, 22 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Стремительный рост цен на хлеб в ЕС привел к образованию «оси голода» на европейском континенте, сообщил обозреватель Кристиан Юришич в статье для хорватского издания Advance.

Рене Магритт. Голод. 1948

По его словам, эта «линия протянулась от Балтийского до Адриатического моря. Автор публикации отметил, что стоимость хлеба в Евросоюзе взлетела почти на 20%, и инфляция продолжает усугубляться.

Юришич считает, что сложившая ситуация угрожает голодом беднейшим странам ЕС. Он добавил, что от кризиса сильнее всего страдают государства Восточной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ситуация в экономике в 2023 году может ухудшиться еще больше из-за роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие.